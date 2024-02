Actriz de Tierra de Esperanza confesó que se independizó de su madre a los 40 años

Tierra de Esperanza es la producción de Caracol Televisión que se emite a partir de las 5:00 p.m. y que narra la historia de María Teresa, una empresaria que llega a su finca para hacerse cargo, conociendo así a Santos Sandoval, el capataz que hace todo lo posible por cuidar tanto al lugar como a sus empleados



Una actriz de Tierra de Esperanza vivió con su madre hasta los 40 años

Se trata de Mariana Seaone, quien interpreta en la producción a Bernarda Rangel, una mujer fuerte que se caracteriza por proteger a sus hijas a como dé lugar. En medio de una entrevista que le concedió a Isabel Lascurain habló de su vida personal, su trabajo y se refirió acerca de la decisión que tomó de vivir con su madre hasta los 40 años.

“Nunca me he ido a vivir con ningún hombre, no por algún prejuicio, solo no se ha dado. No me he casado, entonces yo decía para qué”, explicó de manera jocosa durante el encuentro.

Asimismo, señaló que la vivienda en la que habitaban estaba compuesta por dos pisos; arriba estaba su madre y ella ocupaba el área inferior, por lo que gozó de su propio lugar y nunca tuvo problemas con su progenitora respecto a las personas que llevaba o los eventos que organizaba.

“No necesité decirle que quería mi espacio. ¿Fiestas? Mi mamá era de ‘hagan aquí todo’, era amiga de mis amigos. O sea, había momentos en los que yo me iba a dormir antes y se quedaba con ellos (…) Además, casi todas mis parejas de verdad la han amado con locura”, agregó.

Diferentes usuarios de Internet han reaccionado con furor ante la revelación. La mayoría de los mensajes aseguran que no ven ningún tipo de problema siempre y cuando tengan una relación sana y contribuyan con los gastos que se requieren.

“El privilegio de tener una madre con la que te llevas bien”, “yo creo que mientras se lleven bien y ella aporte económicamente, no hay por qué verlo mal”, “espero ser una madre así algún día”, “33 años y sigo aquí con mi papá”, son algunos de los comentarios que se destacan.

