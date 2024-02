Tierra de Esperanza: Esta es la conexión que Clarisa González tiene con su personaje de Regina

Durante estos primeros capítulos de Tierra de Esperanza , los televidentes han podido conocer a Regina, una joven que tiene una limitación auditiva, quien es interpretada por la actriz mexicana Clarisa González.

En esta producción vemos que la intención es darle paso a la inclusión en un formato como las novelas, dado que usualmente se da en contenidos como series de plataformas de streaming o películas.

Es por ello que Regina, en Tierra de Esperanza, es una joven sorda, quien nació con esta limitación auditiva, sin que esto sea una razón por la cual la dejen excluida. Además, mientras que hace uso de la lengua de señas, los televidentes pueden escuchar una voz en off de lo que está diciendo.

¿Clarisa González tiene alguna limitación auditiva?

Con su personaje de Regina en Tierra de Esperanza, Clarisa González confesó que había cumplido un sueño que anhelaba desde que decidió que la actuación sería su profesión, por lo cual le puso mucho empeño a cada una de las escenas, las cuales representaron un enorme reto para ella, no solo por su ejecución, sino también por la responsabilidad que había detrás.

Y es que esta actriz mexicana no tiene ninguna limitación auditiva, no obstante, en una entrevista para el medio mexicano Posta, ella comentó que: "tengo una amiga con una limitación auditiva y conforme pasa el tiempo se va quedando más sorda, justo empezó sus clases de lengua de señas, es mi mejor amiga, entonces me pareció sorprendente que el universo me haya mandado un personaje así, que al mismo tiempo que ella esté aprendiendo porque en un futuro será nuestra manera de comunicarnos".

De esta manera, Clarisa González comprobó que construyó una conexión muy especial con Regina, quien le permitió conocer sobre la lengua de señas y entender más sobre las dificultades y obstáculos que viven a diario estas personas.

A pesar de las opiniones divididas que hay alrededor de cómo se manejó el tema de este tipo de inclusión en Tierra de Esperanza, ya que algunos fanáticos consideraron que hubiese sido más acertado tener a una actriz que realmente tuviese limitaciones auditivas, sin duda alguna es un gran primer paso para contemplar más personajes que logren que estas personas sean representadas e incluidas en formatos en los que anteriormente ni siquiera eran tomadas en cuenta

