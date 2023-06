The Suso's Show

William Vinasco Ché habla de sus frases más icónicas, ¿cómo se le ocurrieron? “Que no me esperen en la casa”, “No me diga más”, “Viene Colombia, Dios mío” son algunas de las famosas frases de William Vinasco Ché, el narrador le explicó a Suso de dónde salieron.