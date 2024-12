The Suso's Show

"Me boleteaste": Karen Lizarazo habla de su curioso y desconocido segundo nombre El Paspi se divierte con su invitada Karen Lizarazo y revela su nombre completo. Ella intenta explicar el origen de este; no obstante, parece que no logra convencer a Suso y él le dice que es una mujer “de la calle”.