Capítulo 371 The Suso's Show: Suso despide a la Gorda Fabiola: “hasta siempre, gordita” The Suso’s Show, le rinde homenaje a la Gorda Fabiola y su trayectoria, por eso recordamos todas las veces que la humorista no pudo evitar reírse junto al ‘Paspi’ y a Polilla.