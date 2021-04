Trucos para saber si te bloquearon en WhatsApp

Seguro alguna vez todos se han preguntado si alguien los bloqueó en WhatsApp , una aplicación que ofrece servicio de mensajería utilizada a diario por millones de personas y cuanto más se sepa de esta y sus funciones es mucho mejor.

Muchas veces se suele confundir algunas funciones que tiene la App con las características de bloqueo a un contacto, por ejemplo, cuando no se ve la foto de perfil de alguien, no siempre significa que estás bloqueado, simplemente esta persona no quiere que nadie vea su imagen.

Aquí te enseñamos algunos trucos para saber si un contacto te bloqueó:

Fíjate en la recepción de los mensajes, si alguien te ha bloqueado puede resolverse fácilmente mediante un mensaje. Si te bloquean, el mensaje que envíes solo tendrá un chulito, pero nunca el segundo, que verificaría que se le ha entregado el mensaje al destinatario. Sin embargo, esto no quiere decir siempre que la persona te bloqueó, ya que si su celular está apagado o sin conexión a Internet podrá tardar en aparecer.

Revisa la última hora de conexión, si te han bloqueado no podrás ver la última vez que se han conectado a WhatsApp, ni cuando está en línea, aunque algunas personas tienen configurado su perfil para que la opción de última vez no parezca, si lo revisas en repetidas ocasiones y no aparece el clásico “en línea”, lo más probable es que hayas sido bloqueado.

El truco de los grupos, si has sido bloqueado, no podrás añadir a esa persona a ningún grupo. En el momento de invitarlo te saltará una notificación indicando que se ha producido un error, recuerda que esta opción solo es válida si la persona no está en el grupo, ya que, si antes de bloquearte ha estado en grupos en común contigo, podrás seguir viendo los mensajes en este chat.

Whatsapp Getty Images