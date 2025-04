Estos son los 21 concursantes que avanzan a la siguiente etapa de Yo Me Llamo

La noche comenzó con fuerza, gracias a la potente interpretación de Yo Me Llamo Carín León. La elegancia y carisma del doble de Gilberto Santa Rosa siguieron el ritmo, mientras que el imitador de Joan Manuel Serrat ofreció el momento más emotivo de la jornada, tocando el corazón tanto del jurado como del público.

Yo Me Llamo Óscar D' León deslumbró con su impresionante voz, aunque su coreografía dividió opiniones entre los jueces. El doble de Martín Elías, en la cuerda floja, tuvo que cantar dos veces para demostrar su avance. A pesar de tener mejoras, las dudas persistieron. Por su parte, La imitadora de Paquita la del Barrio cerró con broche de oro, transformando un inicio inseguro en una actuación ovacionada por todos.

Pero entre emociones, aplausos y la difícil decisión que llevó a la salida de uno de los concursantes, hubo algo que realmente llamó la atención de Armonio. No fue solo el talento de los participantes, sino su afán por capturar cada momento, aunque algunas fotos salieran borrosas o desenfocadas.

