Capítulo: Memo Orozco recuerda el accidente que le dejó de por vida un tic en el ojo

Guillermo Yuri Orozco Levi, conocido en Colombia como Memo Orozco , reveló en Se Dice De Mí importantes detalles de su vida, su infancia, su familia, y recordó también aquel incidente que marcó su vida para siempre pero que a la vez le dio el reconocimiento que tiene actualmente.

Nacido en Argentina el 22 de febrero de 1961, Memo Orozco cuenta cómo su infancia estuvo llena de temor y dificultades debido a la represión del gobierno de Juan Domingo Perón, y las fuertes amenazas de muerte que recibía su padre.

“Argentina era un lugar donde todos los días habían bombardeos, muchos amigos y familiares fueron desaparecidos”, motivo por el cual decidió salir de su país y empezar una nueva vida en Colombia con su familia.

Los siguientes años de su infancia fueron mucho más tranquilos y normales, hasta que a los 6 años de edad sufrió un fuerte golpe en el ojo con un columpio, que le produjo una contusión por la que tuvo que someterse a un tratamiento durante siete años. Aquel accidente le dejó un tic en el ojo de por vida, que intentaron sanarle con fuertes medicamentos de los que hasta un punto se estaba volviendo dependiente.

Luego de unos años y ya en su adolescencia, Memo aceptó su condición física y fue ese detalle por el que ahora es tan reconocido. “Yo no quiero que me quiten el tic, mi tic me ha dado reconocimiento”.

Este hombre no la tuvo nada fácil para llegar a convertirse en un personaje público, de los medios y querido por los colombianos, pues en sus años mozos tuvo que rebuscarse la vida en múltiples oficios para estudiar lo que soñaba: Marina. Sin embargo, en el camino se dio cuenta que no era el camino indicado, ya que en la escuela naval lo sometieron a un régimen demasiado exigente y duro en el que enfrentó varios castigos.

De Santa Marta pasó a vivir a Barranquilla, y luego a Bogotá, donde conoció a Hernán Orjuela. Con él se inició en la televisión en el programa ‘No me lo cambie’. Pero Memo Orozco demostró que tenía otro talento y era su voz, por lo que también fue un hombre de radio.

En Se Dice De Mí, el polifacético colombo-argentino también habló de Shakira y cómo al conocerla cuando apenas iniciaba su carrera, jamás le vio futuro ni pensó que se convertiría en la artista que es.