¡Sábados Felices celebrará sus 49 años al aire por todo lo alto!

Este sábado 5 de junio, el programa de humor número uno de la televisión colombiana, será especial de principio a fin. Las más divertidas historias no contadas hasta ahora de estos 49 años saldrán a relucir con el mejor humor de los integrantes del elenco de Sábados Felices .

Sábados felices cuenta con el título de Guinness World Records como el programa de humor más antiguo de la televisión mundial y esto es gracias al talento de humoristas de la talla de Heriberto Sandoval, Hugo Patiño, Polilla , La gorda Fabiola , Hassam, Don Jediondo , Piroberta , El Mono Sánchez , Barbarita , y muchos más que este, y todos los sábados en la noche, lo harán reír en familia.

Además, disfrute de diferentes sketches y sorprendentes rutinas que los mejores humoristas de Colombia tienen preparados y que estarán al nivel de una celebración tan grande como este aniversario número 49.

Nelson Polania, más conocido como Polilla, quien lleva más de 25 años en el programa, es uno de los humoristas más recordados de Sábados felices:

El secreto para durar tantos años al aire es estar reinventándose cada día, tener representantes de cada región en el elenco y ponerle mucho amor al trabajo que hacemos

Por su parte Juan Ignacio Velásquez, director de Entretenimiento de Caracol Televisión asegura que:

Para el sábado 5 de junio hemos preparado un gran especial con muchas sorpresas, humor y famosos haciendo parte de esta celebración tan importante. Incluso, veremos a los humoristas en divertidas rutinas y sketches recorriendo la historia del programa, sus mejores anécdotas y datos desconocidos de sus vivencias y experiencias a lo largo de estos 49 años

El programa, que siempre se renueva con contenidos novedosos, creativas rutinas y secciones nuevas, les ha abierto la puerta a personajes talentosos que hoy en día se han convertido en grandes humoristas del país, y que en diferentes oportunidades han llegado a tener gran reconocimiento internacional, por eso, Sábados felices es considerado la universidad del humor.

La gorda Fabiola Posada, cuenta para quienes son sus agradecimientos en este aniversario:

Me causa mucha gracia contestar esto porque se acerca mucho a una respuesta tipo reina en certamen de belleza, pero… así es: Doy gracias en primer lugar a Dios por llevar los destinos de mi vida a las puertas del humor

También agrego qué: "Agradezco a mi canal Caracol Televisión porque a lo largo de 36 años me ha permitido forjar mi carrera como comediante; a mi elenco de Sábados felices que me acogió y me formó en su gran escuela; a cada director que ha pasado por el programa desde Alfonso Lizarazo, quien le apostó a mi talento, hasta nuestro actual timonel Pachito Bohorquez".

Hugo Patiño es uno de los humoristas que Colombia lleva en el corazón y quien ha estado en el programa desde sus inicios, se ha relacionado muy bien con las nuevas generaciones del humor, y todo esto lo ha convertido en alguien inolvidable, admirado y respetado por sus compañeros.

"Haber trabajado en una empresa como Caracol Televisión, que me dio la oportunidad de demostrar mi talento humorístico ante Colombia y haber viajado por más de 70 poblaciones con la campaña 'Lleva una escuelita en tu corazón', es de los recuerdos más lindos. A los humoristas que apenas inician sus carreras les digo que se porten bien, con disciplina y amor por el trabajo siempre", aseguró el humorista.

¡Bingos Felices también hará parte de esta celebración! No deje pasar la oportunidad de obtener la mega promo familiar en donde puede comprar 2 tripletas y recibir 2 más gratis.

Se jugarán 2 grandes Bingos millonarios más un acumulado de 275 millones a partir de las 8:30 p. m. en Sábados felices, pero desde las 7:30 p. m y con las mismas tripletas, podrán jugar vía streaming 5 bingos más por www.caracoltv.com/ganabingo. también podrá ver la transmisión de estos juegos a través de La Kalle TDT.

No se pierda el gran especial de Sábados felices este sábado 5 de junio, después de Noticias Caracol de las 7:00 p.m., y celebre con el programa que sigue uniendo a las familias colombianas, generación tras generación, a través del humor.

¡Felices 49 años, Sábados felices!