Cuentos de los Hermanos Grimm
Desatino Siglo XXI: Los participantes compiten en el primer Box por muchos millones

Aldea Serna les comunica a los equipos que deben ganarse su propio dinero, todos adquieren más de 900 millones, lo que no saben es que son de Bolívares, por lo que aún no cuentan con casi nada dentro del Desatino.