Sábados Felices

Capítulo Sábados Felices: en el Desatino se cometió una falta muy grave

Aldea Serna les revela a todos los participantes del Desatino que una mujer afectó a su equipo por haber escondido comida en la cama. Tras ver el video, Mericé pidió disculpas a su equipo.

