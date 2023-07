Aldea responde preguntas de sus seguidores, ¿cómo se preparó para el Desatino?

Poco a poco el Desatino Pa Vos avanza y sus participantes llenan de risas a los colombianos cada fin de semana en Sábados Felices. Una de las más llamativas es Aldea Tierna, quien personifica a la presentadora de la producción.

Ahora, ella se destapó y contó todo sobre su rol a las cámaras de Caracoltv.com. En medio de una dinámica, con su peculiar forma de ser respondió varias preguntas que los internautas hacen sobre ella en sus redes sociales.

El primero de estos cuestionamientos es por qué nunca se ríe y su respuesta fue sencilla “si me río, me arrugo” , confesó también que nunca suda porque además de estar siempre muy hidratada, tiene su ventilador a la mano y este no permite que el sudor llegue a su cara y a su cuerpo.

“Soy muy especial”, comentó y ante la pregunta de si hace las pruebas de los desafiantes aseguró que siempre las prueba antes de que compitan, pues le gusta saber si los participantes podrían hacerlas.

A la pregunta de si siempre está enojada no dudó en decir que nunca lo está y sobre si le gustan las polémicas, sus palabras fueron que no sabe por qué las personas siempre piensan eso , si es que debe preguntar por las cosas que pasan en el reality.

Sobre su participante favorito no dudó en decir que vibra con Yema , con sus fluidos, su vientre, su naturaleza, mientras que el que le cae mal es el que nadie quiere y aunque no dijo nombres aseguró que es muy amargo y si lo dijera la tildarían de racista.

¿Qué piensa de la trampa? En la vida, así como en el juego no hay que hacer trampa, por eso le molesta mucho que se roben la comida, que rompan las cosas, todo lo que esté fuera del límite le parece muy malo.

Aldea Tierna reveló que le hubiera encantado ser participante, “pero soy tan buena que mato a todos, ganaría todos los premios”. Sabe que nació para ser la presentadora del Desatino y no tuvo que prepararse mucho, pues es un talento que venía con ella desde siempre.

¿Cómo llegó a ella la oportunidad de presentar el reality de imitación? “un día estaba en mi casa comiéndome una hamburguesa con papas fritas y gaseosa, recibí un mensaje”, fue una propuesta a la que no pudo decir que no.