A raíz de los agüeros de fin de año, Yermain terminó "llevando del bulto" Como todo colombiano a fin de año, las tradiciones para despedir el 2021 hicieron que ahora estemos pagando consecuencias que no imaginamos, como relaciones más amplias con la familia, o contar con personas no deseadas en nuestra casa. Con esto y más, el humorista nos cuenta chistes basados en sus experiencias personales, las cuales no puede dejar de contar sin estar muriendo de risa.