Rubí le dice a Alejandro que jamás va a dejar de amarlo, sin embargo, lo amenaza con que no volverá con él, pues la rechazó cuando más la necesitaba y no confió en ella al decirle que no había estado involucrada en lo que sucedió con su esposa.

