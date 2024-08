Capítulo 67 completo Rubí: Sonia tiene un grave accidente mientras discute con Rubí

Sonia intenta defender el amor de su marido, mientras que Rubí no para de decirle que la verdadera pasión la siente con ella, pero las mujeres no se dan cuenta del vidrio quebrado, por el cual la esposa de Alejandro termina cayendo al suelo con graves heridas que le causan la muerte. El médico no solo se quiebra, sino que se entera que ella estaba esperando un bebé.

