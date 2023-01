Wao, Elizabeth Loaiza nos destapó la intimidad de su habitación

Sensualidad pura: Elizabeth Loaiza enloquece a sus seguidores con sus provocativas fotos

Poca ropa y mucha sensualidad: ellas son las calienta redes

Elementos como cojines con diseños de estrellas de mar enternecen el ambiente y le recuerdan su lugar favorito: la playa.

A photo posted by Elizabeth Loaiza Junca (@elizabethloaiza1) on Jun 3, 2016 at 2:59pm PDT

Publicidad

Elizabeth es considerada una de las mujeres más bellas y sensuales de Colombia, y no es para menos: su belleza la hace acreedora de la admiración de miles de fans. Hoy, estos fanáticos pueden conocer un poco más de su intimidad en la privacidad de su cuarto, un espacio en el que la sensualidad no falta, y en el que, a su vez, se siente ternura y discreción.

"En clima frío, me gusta dormir con pijamas de muñequitos, muy relajadas y cómodas, pero cuando estoy en mi casa, en Cali, no me aguanto el calor. Entonces, uso shorts muy pequeños, blusitas, tops y prendas más frescas. Por esto, tengo en el clóset pijamas supersexis y otras abrigadas, como de niña chiquita (risas)".

A photo posted by Elizabeth Loaiza Junca (@elizabethloaiza1) on Jun 7, 2016 at 8:31am PDT

Así vive en su habitación, donde confiesa que prefiere no dormir sola, y reclama siempre la compañía de su hija, Sofía.

"No me gusta dormir sola. Es muy difícil cuando tengo viajes de trabajo. Me gusta que mi hija, Sofi, me monte la piernita. Cuando ella se queda dormida en otra cama, la paso para la mía. Tenemos una cobijita de M&M para ver televisión y para dormir. Me gusta tener objetos que me recuerden al mar: lo amo".



A photo posted by Elizabeth Loaiza Junca (@elizabethloaiza1) on Jun 2, 2016 at 7:32am PDT

Publicidad

Especial completo de aniversario en Revista Vea.