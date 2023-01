Tommy Lee acusa a su hijo de 21 años de agredirle y huir después de la policía

El roquero Tommy Lee recurría este martes a su cuenta de Instagram para compartir una serie de imágenes suyas en las que aparecía con un labio hinchado y signos evidentes de haber estado involucrado en un altercado, pero lo más sorprendente era que, en el mensaje que acompañaba a la publicación, el músico daba a entender que su hijo Brandon -el mayor de los dos que tiene junto a su exmujer Pamela Anderson- había sido el causante de sus heridas.

"Se me rompe el corazón. Puedes darles a tus críos todo lo que está a tu alcance y más, y aun así pueden volverse en tu contra. Gran trabajo, Brandon, qué gran hijo...", aseguraba junto a las fotografías, que eliminó de su perfil poco después, pero no lo suficientemente rápido como para evitar que generaran un gran revuelo.

El portal TMZ, citando a sus omnipotentes fuentes, no tardó en hacerse eco del incidente alegando que el joven de 21 años había golpeado a su famoso padre, que en ese momento se encontraba supuestamente bajo los efectos del alcohol, en defensa propia y, en consecuencia, varios agentes de policía se presentaron este lunes en la mansión de Calabasas de la estrella del rock alrededor de las diez y media de la noche. Aunque las autoridades tomaron nota de lo sucedido y redactaron un informe, no se realizó ningún arresto.

Esta versión de los hechos no pareció gustarle nada al batería de Motley Crüe, que no dudó en echar mano de Twitter para aclarar: "TMZ, deberíais comprobar vuestros datos antes de publicar mi**das. Mi prometida y yo estábamos en la cama cuando mi hijo irrumpió en la habitación y se me abalanzó encima. Le pedí que se marchara de casa y él me dejó inconsciente. Y huyó de la policía. ESA es la verdad".

"La violencia nunca es la respuesta", añadía por su parte Brittany Furlan, la pareja del artista que supuestamente estaba presente durante la agresión.

Por su parte, y basándose en los documentos legales que ha obtenido, The Blast aseguró que Tommy Lee había confesado a los policías que temía por su propia seguridad alegando que su retoño tenía acceso a armas de fuego, por lo que Brandon estaría siendo ahora objeto de una investigación por asalto.

Para terminar de echar leña al fuego, el mismo martes Tommy Lee publicó en la sección Stories de su cuenta de Instagram una grabación de la habitación de su hijo en la que reinaba un evidente caos mientras él decía de fondo: "Para todas las chicas que estén interesadas en salir con mi hijo, esto es en lo que os estáis metiendo".

En el caso de Brandon, el joven ha preferido mostrarse mucho más hermético respecto a lo sucedido, aunque en su propio Instagram ha dejado entrever que los últimos días han resultado especialmente complicados y le han llevado a sufrir graves decepciones en el plano personal.

"Según me voy haciendo mayor, me empiezo a dar cuenta de que hay muy pocas personas en las que se pueda confiar... esa es mi deprimente reflexión para esta noche. Pensaba que sería buena idea compartirla con todos vosotros y ser un capu**o", aseguraba en su sección de Stories.

Por: Bang Showbiz