¿San Valentín soltero? 5 ideas para deshacerte de los regalos de tu ex

Se acerca San Valentín y con esta celebración, la tristeza que te dejó tu última relación amorosa; miras a tu alrededor y te encuentras con los detalles que te dio tu pareja mientras estaban juntos y puede que te embargue la nostalgia y el desespero, por eso es indispensable para superar la famosa “tusa” deshacernos de estos regalos.

Si no sabes qué hacer con las cartas, peluches o ropa que te obsequio en algún momento, anota y pon en práctica estas cinco ideas que te ayudarán a renovar energías en segundos.

1. VÉNDELOS

Si eres de esas personas que tiene en su armario un sin número de prendas y accesorios que te regaló tu ex, porque en su momento quería ver lo bien que lucías con esas blusas, jeans o carteras, pero que en realidad nunca te gustaron y te las pusiste por amor, lo mejor que puedes hacer es venderlas en plataformas de ropa de segunda mano como Gotrendier , así puedes ganar dinero extra para comprar lo que realmente te gusta.

Ten en cuenta que los objetos que se venden fácilmente son las prendas de vestir y accesorios: bolsos, zapatos, billeteras o cinturones. Solo tienes que tomarles una foto a los productos, ponerle un precio y vender sin salir de casa de una forma segura.

Es el mismo caso de Viste lo que viste , plataforma que les ayudará a los hombres a deshacerse de las prendas de ese amor que les partió el corazón. El dinero puede ser mejor aprovechado, piensa en algún viaje, bebida o salida divertida.

2. DÓNALOS

Si por el contrario quieres hacer una obra de caridad, reúne todos los peluches, almohadas, cuadros y por qué no alguno que otro libro que te haya regalado y dónalo a una fundación o a alguien que lo necesite. De esta manera no solo estás olvidando a tu ex, sino también estás haciendo feliz a varias personas.

3. TÍRALOS A LA BASURA

Si el objetivo es que desaparezca todo rastro de esa persona, la opción más rápida y efectiva es botar lo que te regaló, así no podrás arrepentirte y querer volver con ella.

4. QUÉMALOS

Ante situaciones extremas, medidas extremas. Si tu relación fue algo tóxica y no terminó de la mejor manera, puedes quemar los recuerdos, ya que el fuego purifica y es una excelente opción para cerrar por completo la historia.

5. DEVUÉLVELOS

Si tu corazón es muy grande y no tienes el valor de vender, destruir o regalar lo que te obsequió tu ex, pero es seguro que no lo quieres a tu lado, puedes simplemente regresárselos para que le de uso o haga con ellos lo que quiera. Lo importante es no tener nada que te traiga malos recuerdos.