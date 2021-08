"Colombia siempre es mi punto de partida para diseñar": Mercedes Salazar

Un viaje por el suroeste de Antioquia, en compañía de sus hijos, fue el motor inspirador para la diseñadora colombiana Mercedes Salazar, quien acaba de lanzar su colección hogar.

Un trabajo de más de nueve meses entre artesanos, el equipo de trabajo de la propia Mercedes Salazar y Finlandek, con la cual lanzó esta colección y que ya se encuentra disponible en sus principales almacenes, así como en sus canales digitales.

“Es una colección de hogar para inspirar las casas de los colombianos, para que puedan llenar sus espacios de amor con la belleza que tiene nuestro país. Colombia siempre es mi punto de partida para diseñar. El punto de partida de esta colección fue un viaje con mis hijos luego de todo el encierro, para juntarse con la naturaleza y realmente darse cuenta de la hermosura de país que tenemos con toda su diversidad”, comentó Mercedes Salazar.

El objetivo de la reconocida creadora de joyas, ahora en su faceta de diseños para el hogar, es que los colombianos entiendan la belleza de país en el cual viven y que vale la pena unirse para cuidar de él.

‘Tierra‘ es el nombre de esta colección, con toda su fauna, su flora y la tierra colombiana, de la mano de Finlandek, que desde hace algunos años empezó con este tipo de iniciativas, no solo para democratizar la moda de los creadores colombianos, también como apoyo al sector artesanal del país, también bastante golpeado en medio de la pandemia.

Son más de 30 referencias para el hogar en piezas para todos los espacios del hogar, con vajillas, vasos, caminos de mesa, delantales, individuales, edredones, cojines, toallas y piezas únicas elaboradas por artesanos.

En su creación, participaron más de 50 artesanos y sus familias. Muchas de las piezas han sido elaboradas en palma de iraca por las manos de artesanos que viven en las estribaciones de los Montes de María, en los departamentos de Sucre y Bolívar.

“Mirar hacia los paisajes de nuestro país es encontrarse en muchos de ellos con la fortaleza y la luz de las montañas. Detenerse entre cualquiera de sus plantaciones en silencio, es disfrutar del sonido de cientos de pájaros y de los insectos que juegan con las ramas de los árboles; son solo algunas de las sensaciones que me inspira mi país, este lugar mágico, y quise representarlo en los estampados y el modelaje de los productos que hicimos”, explicó Mercedes Salazar.

Aves como la piranga hormiguera, el torito dorsiblanco, el cucarachero paisa, el periquito orejiamarillo, el churrin de paramillo y la tangara multicolor son protagonistas en esta colección. También algunos árboles como el yarumo plateado, el gualanday y el carbonero, se verán reflejados en edredones, juegos de cama, cojines, caminos de mesa, manteles, vajillas, individuales, delantales, toallas y artesanías decorativas, entre otros; un total de 33 referencias para la casa.

“Cada colección debe tener una historia, una razón de ser. Cuando diseño quiero crear historias que inspiren a la gente a ser mejores personas. En esta ocasión también fue fundamental el tema de la sostenibilidad, con lo cual venimos trabajando desde hace muchos años, con una red de más de 300 artesanos, para apoyarlos y que puedan trabajar de la menor forma”, continuó Salazar.

La colección también cuenta con una línea de productos artesanales elaborados en tejido de palma de iraca por las manos de artesanos del Atlántico, que evidencian la importancia del trabajo artesanal, heredado de la sabiduría ancestral y su valor en nuestra identidad cultural.

“Venimos de un año de aprendizaje. Yo no le colocaría adjetivo de bueno o malo, siendo que para la humanidad fue un reto enfrentarse a uno mismo, de tener que hacer un viaje al alma obligado, porque no había otra manera de sobrevivir. Fue una gran oportunidad de reencontrarme con mis hijos de una manera muy bonita, poder trabajar juntos en la casa, además en la pandemia perdí a mi pareja, por lo que me replanteé todo en mi vida y lo que realmente vale la pena”, finalizó Mercedes Salazar.

Colprensa.