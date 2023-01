¡Presentaciones para la historia! Ellos fueron los ganadores de la versión 58 de los Grammy

La premiación estuvo rodeada de grandes presentaciones artísticas en las cuales se destacó el primer gramófono ganado por Justin Bieber. Además, del majestuoso homenaje a David Bowie hecho por Lady Gaga, en el que la controvertida artista cantó los mejores éxitos del británico.

A continuación el listado de los galardones más importantes entregados en la noche de este lunes:

MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO: "Uptown Funk" (Mark Ronson y Bruno Mars)

MEJOR ÁLBUM DEL AÑO: 1989 (Taylor Swift)

MEJOR CANCIÓN DEL AÑO: "Thinking Out Loud" (Ed Sheeran)

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN: Meghan Trainor

MEJOR ÁLBUM ROCK: Drones (Muse)

MEJOR CANCIÓN ROCK: "Don't Wanna Fight" (Alabama Shakes)

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO: Son De Panamá (Rubén Blades y Roberto Delgado)

MEJOR CANCIÓN DANCE: "Where Are Ü Now" (Skrillex, Diplo y Justin Bieber)

MEJOR ÁLBUM RAP: To Pimp a Butterfly (Kendrick Lamar)

MEJOR ÁLBUM POP LATINO: A quien quiera escuchar (Ricky Martin)

MEJOR ÁLBUM ROCK LATINO ALTERNATIVO: Hasta la raíz (Natalia Lafourcade)

MEJOR VIDEOCLIP: "Bad Blood" (Taylor Swift ft. Kendrick Lamar)

MEJOR ÁLBUM REAGGE: Strictly Roots (Morgan Heritage)