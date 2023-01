¿Por qué Lina Tejeiro y Andy Rivera ocultaron su noviazgo? Conoce todos los detalles

Lina Tejeiro siempre ha dado de qué hablar a lo largo de su carrera como actriz, pero no solo en lo que concierne al ámbito profesional sino también por sus relaciones amorosas y sus cirugías estéticas, que han sido noticia en el mundo de la farándula nacional.

Es una mujer de 25 años que ha vivido situaciones difíciles a nivel personal para llegar a mostrarse con la seguridad que hoy transmite en pantalla y en persona. En ese camino, hace tres años la noticia de una relación con el cantante Andy Rivera la puso en el ojo del huracán y ambos recibieron críticas y el rechazo de varias personas allegadas y de sus seguidores en redes sociales.

De él se decía que no merecía estar al lado de “semejante mujer”, pues ser un cantante de música urbana hace unos años aún era considerado como algo bajo o despectivo. Los inicios de Andy Rivera no fueron nada fáciles y el trabajo para ganarse el respeto y el reconocimiento de sus colegas significó altibajos en su vida.

Sin embargo, ambos encontraron algo común en el otro y eso se resume al apoyo y la seguridad que lograron darse entre sí. Pero las críticas fueron tan fuertes, y como ellos mismos manifiestan “éramos inmaduros” como para soportar que ella, por ejemplo, fuera tildada de ‘quita maridos’, ya que Andy es padre de una niña. Así que rápidamente alejaron su relación sentimental de las redes sociales, haciéndonos pensar que todo había terminado, pero no fue así. Después de tres años, estos jóvenes han decidido contar su historia y confirmar a la Revista Vea que siguen juntos, enamorados y estables.

Lina Tejeiro y Andy Rivera abrieron su corazón y contaron que se conocieron en un programa de radio al que ambos fueron invitados y esa fue la primera vez que se vieron. Pero la actriz ya estaba interesada en él desde que lo vio en el video ‘Te Pintaron Pajaritos’, por eso intentó llamar su atención a través de redes sociales y luego WhatsApp, pero asegura que “sentía mucho gusto por él, pero no me cogía ni la mano, pensaba que no le gustaba”.

Andy explica que en ese momento no pensaba en tener una relación seria, ya que se estaba consolidando como uno de los nuevos talentos del país, pero al invitarla a su cumpleaños en Pereira todo cambió e iniciaron un romance.

Debido a los ataques de terceros, los dos tomaron la decisión de “ocultarla (la relación), y más que ocultar, fue alejar a la gente de nuestra relación”, señala Lina, mientras que él añade que “Ahora le doy like a todas sus publicaciones, el objetivo que alguna vez tuvimos, lo logramos y nos dio mucha paz, pero a estas alturas sentimos que eso ya pasó; ese nivel de que alguien venga y diga cualquier cosa y se acabe. Eso ya se superó. Que digan lo que quieran”.

No obstante, confesaron que durante estos tres años de noviazgo terminaron una vez por cuatro meses, debido a la distancia que se genera debido a sus responsabilidades laborales.

“Nos ganó el amor y aquí estamos otra vez. Esos meses fueron para darme cuenta de que él es mi alma gemela, que no encontraré a alguien con quien vaya a disfrutar más. Nuestra relación es reírnos todo el tiempo, le aprieto las nalgas, siempre estamos jugando y sé que encontrar esa persona con la que uno sienta la misma confianza no es fácil”, revela Lina Tejeiro.

¿Se casarán?, ¿están pensando en tener hijos?, ¿cuáles son sus planes de vida?