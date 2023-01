¡Una galaxia muy lejana! Levi's lanza colección de ropa inspirada en Star Wars

Desde que Star Wars: A New Hope debutó en 1977, la legendaria fantasía espacial ha ocupado un lugar especial en nuestra imaginación, un lugar al que los fans están ansiosos por volver cuando Star Wars: The Rise of Skywalker llegue a los cines en diciembre de este año. La amada historia que comenzó hace más de 40 años finalmente llegará a su tan esperada conclusión.

Para conmemorar este momento memorable, Levi’s®, una marca conocida por gozar también del afecto, nostalgia y devoción de sus fans, se ha asociado con Disney y Lucasfilm para crear una colección de edición especial que celebra la historia épica de Star Wars.

Coincidiendo con el lanzamiento de Star Wars: The Rise of Skywalker y centrada en los personajes icónicos de la trilogía original de Star Wars, la colección Levi’s x Star Wars presenta una gama de íconos clásicos de Levi’s y favoritos de inspiración streetwear: camisetas y hoodies, así como Trucker Jackets y jeans en una variedad única de lavados. Cada pieza también presenta elementos icónicos de la galaxia de Star Wars: famosos gráficos de archivo de personajes favoritos y naves espaciales de las películas originales, además de elementos únicos de co-branding: los parches de cuero, botones, tabs y bolsillos impresos, todo con un toque de Star Wars.

Y, por supuesto, ¿qué sería de una colección de Star Wars sin citas de las películas, reconocibles al instante, impresas o bordadas en la espalda y las mangas, incluyendo "Yo soy tu padre", "En una galaxia muy, muy lejana ..." y, tal vez la mejor de todas, el inmortal "GGWWWRGHH!!!!" de Chewbacca.

La colección estará disponible a partir del 1 de noviembre en tiendas seleccionadas de Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta.

