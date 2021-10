Top 4: ideas para disfraces en Halloween y poder salir de cualquier apuro

¿Todavía no sabes qué disfraz usar? No te preocupes, con estos consejos y rápidas soluciones tu noche de dulce o truco no estará perdida. A continuación, 5 propuestas sencillas y divertidas para ser el alma de tu fiesta de Halloween, y lo mejor, todos los materiales puedes encontrarlos en la comodidad de tu casa… ¡Nada improvisado!

1. Espantapájaros:

- Camisa a cuadros, Jean roto, Pinturitas para el rostro, Sombrero (si es posible de paja), Calzado cómodo o botas.

¡Un poco de maquillaje y listo! Nariz de triángulo, efectos de ramas por los brazos, ranuras artificiales con plumón negro y estás preparado para salir. Si eres mujer qué tal un par de trenzas para complementar tu look; si eres hombre ¡No hace falta ni que te peines! ¿Qué te parece esta idea?

2. Abuelito/a:

- Busca lo mejor en el armario de los viejitos de tu casa. Ese chaleco viejo de cuadros o la falda preferida de la abuela linda, ¿ya vieron sus anteojos? ¿Por qué no usar ese bastón viejo por solo una noche? Nunca se es viejo para pasarla bueno, y mucho menos usando algo de los que más amamos. Puede que las canas ya no sean de mentiras…

3. Disfraz para niños de Coco:

- Chaqueta roja con capota, blue jean, zapatos negros, pinturitas blanca y negra para el rostro.

¡Nuestros niños son de película! Y nada mejor para esta temporada que un recuerdo animado, por eso llega Disney al rescate. ¿Algo más para agregar? Si tienes una pequeña guitarra, sería el toque perfecto… Entre todos podemos cantar ‘Recuérdame’ o 'Un Poco Loco' mientras recolectamos dulces y usamos nuestro disfraz.

4. Hombre invisible:

- Vendas, sombrero, gafas, abrigo elegante y guantes blancos.

¡Jamás sabrán que eres tú! Entre venda y venda tapa tu rostro, pero no dejes de respirar, así que prepárate para brillar con tu incógnito rostro blanco, serás el centro de muchas miradas por descubrir tu identidad… ¿Te gusta la idea?

¿Sigues sin ideas? Te invitamos a consultar las tendencias del 2021, solo recuerda pasarla de maravilla, en paz y con tus personas especiales.