¡Novedades y tendencias! Llega la décima edición de IXEL Moda en formato online

Descubre las diferentes experiencias que te ofrecen las industrias creativas y culturales: videos pregrabados con pasarelas, performance, producción de fotografías de moda y su backstage, vive las alfombras rojas y, sí quieres, comparte tus looks; conversa en el “detrás de cámaras” con diseñadores y estudiantes de diferentes países de Latinoamérica; vive, en tiempo real, y gracias a la magia de la tecnología, conciertos y shows de música y danza o participa en los diferentes Cooking Shows de la mano de reconocidos chefs. Inscríbete en 𝘄𝘄𝘄.𝗶𝘅𝗲𝗹𝗺𝗼𝗱𝗮.𝗰𝗼𝗺 . . . #Ixel #IxelModa #IxelOnline #SomosFibraCreativa