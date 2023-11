Maluma le dio un costoso regalo a Susana Gómez: superaría los 100 millones de pesos

Maluma está que no se cambia por nadie, pues tiene muchas expectativas por el nacimiento de su hija París, a su vez, se ha mostrado profundamente enamorado de su pareja Susana Gómez, a quien se ha dedicado luego de su gira y a quien le dio un costoso regalo el día de su cumpleaños.

Cabe destacar que el cantante ha dado varias entrevistas en las que ha comentado la alegría que tiene de ser padre y todas las experiencias que ha vivido desde que se enteró de la noticia.

A través de su cuenta de Instagram, Maluma hizo una publicación para festejar un año más de vida de su pareja Susana Gómez y compartió una serie de fotografías en las que se pudo observar que estaban en medio de una comida cuando él decidió darle el lujoso regalo con el cual la dejó sin palabras.

"Es tu cumpleaños, pero tú me diste el regalo mas grande 11:11 💘", escribió el cantante en el post, haciendo referencia a que no hay nada más importante para él que su hija París, dado que era uno de sus mayores sueños.

En las imágenes es posible observar que el regalo que Maluma le dio a Susana Gómez por su cumpleaños fue un bolso de la marca Hermes en la referencia Kelly Sellier, en color palo rosa y con una cinta en tonos rosado, amarillo y fucsia.

El valor de esta cartera está alrededor de los 25 y los 40 mil dólares, es decir, entre 100 y 162 millones de pesos colombianos, de acuerdo al precio avaluado en páginas de Internet que ofrecen esta pieza original, dado que en la tienda de esta marca ya no hay referencias.

Muchos fanáticos quedaron sorprendidos con el obsequio que Maluma le dio a Susana Gómez y no dejaron pasar esto por alto para hacer chistes al respecto: "la sonrisa de una mujer que no tendrá que ir por 100 de cilantro", "el bolsito cuesta más que mi casa jaja", "en la carterita no le van a entrar los pañales jaja".

Por otra parte, desde el desconocimiento, algunos de los seguidores del cantante paisa afirmaron que él era un tacaño por darle un regalo de este tipo, ya que no tenían en cuenta el verdadero valor de este bolso. A su vez, hubo varios que criticaron a Susana Gómez, ya que dijeron que ella solo se estaba aprovechando de su dinero.