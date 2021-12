Lectora de Tracks lanza colección inspirada en el 'Club de los 27'

Lectora de Tracks, el universo musical de la música, productora de audio y politóloga colombiana Mónica Martínez , ha tenido un 2021 bastante productivo y experimental. Ha venido explorando diferentes perfiles musicales con dos temporadas de investigación y entrevistas, meetings femeninos y meetings instrumentistas contados a través de Instagram Live; además de podcast, todos estos contenidos aterrizados en su página web.

Su nueva creación es una colección de ropa inspirada en un momento muy importante para la historia de la música como el 'Club de los 27', fenómeno que se refiere a músicos y artistas que fallecieron a la edad de 27 años.

"La idea de esta primera colección nace de la necesidad de no seguir viendo camisetas de bandas con la estampación en el frente; de poder llevar el espíritu musical de artistas en la ropa y de sentirse único. Es difícil llevar a un artista a todos los lugares y sobre todo hay muchas historias por contar que una prenda de vestir puede evocar. Comencé con el 'Club de los 27' porque, a pesar de ser una “trágica coincidencia”, es bastante sublime. Los miembros de este club son irreverentes, casi todos se metieron en el video de morir a los 27 años, lo evocaron, algunos lo declararon y se les hizo realidad", comenta Mónica.

La colección del 'Club de los 27' son prendas de vestir en la parte de arriba del cuerpo. Todas tienen cercanía a la década en la que los artistas nacieron y vivieron. Cada prenda tiene detalles como la marquilla con el nombre del artista y en ella la fecha de nacimiento y muerte, además del apodo impreso; por ejemplo, Janis Joplin “La dama blanca del blues”, Amy Winehouse “La diva del soul rock” o Jim Morrison “El chamán del Rock”. Para el caso de Kurt Cobain lleva frases características que lo inmortalizaron. Finalmente, Jimi Hendrix tiene prototipos de mujer y hombre, y cuenta con estampados y apliques hechos a mano. Cada prenda tiene las instrucciones de lavado y con ella un código QR que los dirigirá a una playlist exquisitamente curada.

"Un día pensé: sería increíble poder llevar a mis músicos favoritos en mi ropa, pero que aburrido una estampación… como las de todos los lugares…qué nota poder ponerme mis pantalones bota ancha y mezclarlos con blusas o camisetas que tengan una historia para contar y que no sean tan evidentes…Me gusta la moda, pero no me gusta dejarme llevar por las tendencias. Compro ropa de segunda mano y me siento feliz llevando vestuarios de los 60s, 70s, 80s; y entender que alguien de esa década la tuvo puesta. Me gusta sentirme auténtica, diferente", puntualiza.

La encargada de diseñar las prendas es la diseñadora Juliana Rodríguez, quien a sus 29 años cuenta con 8 años de experiencia en el campo de la moda. Empezó su carrera con el diseño de estampados, pasando por vestuario para televisión, estilismo para fotografía y, por último, enfocada en el diseño y la producción de prendas de vestir. A través de su gusto innato por la creación de estampados ha podido unir su pasión por la música y la moda creando diseños para amigos músicos locales bogotanos y para artistas internacionales cómo Stephen Marley y Stacy Barthe.

"La música es a la moda como la moda es a la música, siento que no se pueden desligar. Un artista no solo es representativo con su voz o su técnica a la hora de interpretar un instrumento sino también cómo se expresa con sus atuendos… A la hora de crear recordación la ropa es fundamental. Si pregunto por una artista que tenga tatuajes, que use vestidos y que su pelo sea negro y con un globo estilo panal de abejas estoy segura que me responderán Amy Winehouse", menciona.

Mónica Martínez sueña con llevar su colección a ferias, festivales, exposiciones, conciertos, mercados y espacios físicos que tengan accesorios afines a Lectora de Tr