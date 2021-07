¡Impresionante! Cardi B presume su innumerable colección de lujosos bolsos

La famosa rapera estadounidense Cardi B no para de sorprender a sus más de 101 mil millones de seguidores con lujosos atuendos y sofisticados looks que tanto la caracterizan; En una reciente publicación en su cuenta de Instagram la intérprete de ‘Wap’ presumió el sueño de muchas mujeres, su propia colección de bolsos Birkin.

Estos bolsos provienen de la casa de moda francesa Hermès, populares entre famosas como Victoria Beckham, Jennifer Lopez y Lady Gaga , una colección espectacular con diseños originarios de la actriz Jane Birkin, por esto su nombre, quien además fue gerente de la compañía desde el año 1978 hasta el 2006.

Esta cartera ha sido utilizada en la industria audiovisual en series como 'Gossip Girl', 'Sex and the City', 'Las Chicas Gilmore 'y 'Will & Grace'.

Su precio promedio está entre los $6.000 dólares, aproximadamente 23 millones de pesos colombianos, llegando a superar hasta seis dígitos su valor.

No cabe duda de que la rapera es una fiel seguidora de este artículo personal, amante de los colores y la elegancia reflejados en esta tendencia que la acompañan perfectamente.

En las instantáneas publicadas por la artista se puede apreciar su larga caballera, un hermoso vestido vino tinto intenso y un par de tacones transparentes, acompañada de joyas doradas, pese a que su elegancia dejo boquiabiertos a los internautas, lo que más llamó la atención fue su mágica colección llena de tonos vibrantes, estampados de camuflaje y fucsias radiantes.

En pocas horas, el post ya ha alcanzado más de 4,3 millones de likes y cientos de comentarios de sus seguidoras admirando su costosa colección de bolsos y resaltando el embarazo de su segundo bebé.

“Birkin mamá”, “No puedo darme el lujo de ver esa foto”, “eso es más de 2 millones en carteras”, fueron los comentarios de algunos instagramers.