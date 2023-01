Esta marca de maquillaje estrena nuevo formato en su tienda más grande de Colombia

Mac Cosmetics abrió en las últimas semanas una tienda en Medellín bajo el nuevo formato de autoservicio, buscando acercarse cada vez más al consumidor colombiano haciendo más fácil el acceso a sus colecciones de maquillaje.

Ya son cuatro las tiendas con este formato en Colombia y continúan el proceso de remodelaciones y aperturas en otros lugares del país, apoyando el plan de expansión y renovación de la marca.

“El nuevo formato de tienda es más colorido, identificado con tonos, permite al cliente un acceso más fácil a los productos. Nos enfocamos en que el tema de servicio sea mucho más personalizado para el consumidor, sin dejar de lado la asesoría de los makeup artists, que siguen un riguroso programa de formación exigido por la marca para tener el nivel artístico necesario” afirma, Alejandra Gómez, Sales & Marketing Manager de la marca.

Mac Tesoro se convirtió así en la tienda más grande de Colombia, la número 18 a nivel nacional y la tercera en Medellín. La marca tiene previsto cerrar el 2018 con tres aperturas adicionales, permitiendo que cada vez más personas puedan encontrar los productos MAC en el país.

Los amantes del maquillaje pueden acceder a las más de 1.800 referencias en productos de maquillaje y a los lanzamientos de colecciones mensuales en todo el país. Combina sus más recientes lanzamientos: las paletas de sombras MacGirls, que ofrecen 8 sombras de ojos cremosas con tonos que van desde lilas fríos, bronce y rosas hasta tonos metálicos y un tono de iluminador; y la máscara Up for everything lash, que proporciona volumen extremo por 24 horas y a prueba de agua para tener un look de ojos impactante.

