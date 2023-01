¿Desatinados? Estos fueron los vestidos más extravagantes del Premio Lo Nuestro 2020

La alfombra magenta se vuelve otro espacio en el que los famosos pueden relucir y marcar tendencia con looks que den de qué hablar. Por eso estos artistas quisieron ser lo más fotografiados por sus vestidos no tan usuales. Los colombianos Sebastián Yatra y Manuel Medrano no se quedaron atrás y buscaron ser diferentes a los demás invitados; Yatra aprovechó y promovió su nuevo sencillo "TBT".

Publicidad

Mira también: