Balenciaga lanzó una bolsa de papas fritas como accesorio de lujo en su colección Primavera- Verano

La reconocida marca de moda Balenciaga sí que ha dado de qué hablar este 2022 con sus polémicos lanzamientos, pues ha presentado aretes hechos con cordones de zapatos, zapatillas crocs con tacón y hasta una bolsa de basura con un valor poco asequible. Lo cierto es que recientemente, Demna Gvasalia, el director creativo, presentó un nuevo accesorio que sin lugar a dudas causó revuelo en redes sociales: un bolsa de papas fritas.

"He decidido no explicar más mis colecciones ni verbalizar mis diseños, sino expresar un estado mental; la mejor moda no debería necesitar una historia para venderle a alguien. O te gusta o no te gusta", señaló Gvasalia.

Mira también: Balenciaga lanzó aretes hechos con cordones y su extravagante precio causó furor en Internet

#BALENCIAGA presenta una bolsa de papas … como bolsa !! Caritzima por cierta … hermanas parece meme , pero no lo es 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nJbf9zufTn — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) October 5, 2022

Publicidad

El nuevo accesorio no solo causó furor en la colección Primavera- Verano 2023, sus críticas se remontan un par de meses atrás, cuando el director creativo se presentó en un desfile de graduados de un reconocido colegio de modas luciendo dicha prenda, lo que rápidamente hizo que los asistentes lo fotografiaran y subieran las instantáneas a redes sociales, adelantando la noticia para los amantes de las tendencias.

Te puede interesar: Prestigiosa marca de moda sacó al mercado la bolsa de basura más costosa del mundo

El bolso, a simple vista, parece estar elaborado de un material lo suficientemente delgado para que el modelo pueda apretarlo como un paquete de papas real; no obstante, cuenta con un cierre en la parte superior para poder guardar los objetos personales sin ningún problema. Se sabe que está disponible en color amarillo y verde neón, clásicas presentaciones de dicho producto comestible.