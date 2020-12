Aprende a maquillar tus cejas siguiendo estos consejos prácticos

Cuando decides entrar al mundo del maquillaje inevitablemente tienes que enfrentarte a unos cuantos problemas que se presentan a la hora de crear looks. Puedes tener productos fantásticos y útiles, pero si no sabes usarlos de forma correcta, es difícil que obtengas los resultados que tanto deseas, pero no te preocupes, la makeup artist Valentina Zuluaga ha llegado nuevamente a la sección de Moda y maquillaje de Regias para enseñarte unos trucos que te ayudarán a mejorar tu técnica.

En esta ocasión nos centraremos en las cejas , un área muy importante del rostro, pues según la forma que tengan estos delgados vellos tu expresión facial cambiará. Seguramente no querrás parecer enojada, triste o incluso preocupada, por eso es importante que tengas en cuenta los siguientes tips al momento de contornear y rellenar tus cejas. En primer lugar, asegúrate de depilar muy bien la zona, ya que esto te permitirá aplicar con más facilidad el producto de tu preferencia y además obtendrás un resultado pulcro.

Definir la forma de las cejas es uno de los grandes desafíos que trae consigo el maquillaje , pues es posible que una quede más gruesa o más larga que la otra, pero eso tiene solución. Lo único que necesitas es un lápiz y un poco de paciencia. Tu nariz es el gran punto de referencia que te permite saber dónde comienza tu ceja, dónde está ubicado el arco y dónde debe terminar, si trazas pequeñas líneas de referencia podrás aplicar la sombra o el betún con mayor seguridad.

Si no quieres terminar con dos grandes bloques sobre tus ojos es importante que tengas en cuenta que debes usar poco producto y asimismo difuminar muy bien, pues de lo contrario tendrás una gruesa capa de maquillaje en la zona superior de tu rostro que, desafortunadamente, no resaltará tu belleza, si no que te dará un aspecto poco natural.

Ahora que conoces cuáles son los errores que debes evitar, puedes disfrutar de principio a fin el video, poner a prueba la técnica de Valentina Zuluaga y lucir con orgullo el resultado.