Martha Restrepo vive su propio cuento de hadas desde que se casó

Cupido fue un amigo en común de la pareja, en su fiesta de cumpleaños Martha y Juan Guillermo se conocieron y la atracción fue evidente. “Desde el momento en que nos vimos cruzamos miradas y ahí quedó ese ‘bichito’: salí de ahí y Juan Guillermo me persiguió a otro sitio”, afirmó Martha.

Seis meses después de su primer encuentro, Martha y Juan Guillermo viajaron a Paris para pasar las festividades de navidad. “Paris es muy linda, y en navidad aun más. Todo estaba iluminado y, aunque hacia mucho frio, era divino. Nos fuimos a caminar. Yo ya tenia pensado el lugar: una callecita muy linda junto a un puente y al aire libre desde donde se ve la Torre Eliffel, me quite el guate, saqué el anillo, me arrodillé frente a ella y le pedí que se casara conmigo”.

La pareja se encargó de organizar su boda justo el día que cumplían un año de conocerse y aunque Martha es católica, por un asunto con un papel que se le extravió a Juan Guillermo el matrimonio se celebró por un rito judío-cristiano. Seis meses después de la boda viajaron de luna de miel a Europa para visar Praga, Budapest y Barcelona.

A los tres años y medio, el 19 de abril de 2011, nació Miranda, y dos años y medio después llegó su hijo menor Juan Martin. “Nuestros hijos han sido dos grandes bendiciones, porque son sanos. Ya no queremos más, cuando nació Juan Martin, sentimos que se había completado la familia”, afirmó Martha para la Revista Vea.