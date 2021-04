Tinturarse el cabello en el embarazo ¿un riesgo o una actividad inofensiva?

En la actualidad no se sabe con certeza si tinturarse el cabello en el embarazo representa o no un riesgo para el feto, pues los estudios científicos que se han realizado en torno al tema tienen resultados muy variados; sin embargo, no está de más tomar ciertas precauciones a la hora de realizarse procedimientos como este. Presta atención porque la doctora Susana Martínez Galeano , ginecóloga, obstetra y especialista en medicina materno fetal llegó a esta sección de Regias para hablar sobre los efectos de los tintes, los alisados, las uñas acrílicas y los manicures semipermanentes en los cuerpos de las mamás .

Es ideal que las mujeres en periodo de gestación se mantengan alejadas de sustancias químicas. Lo mejor en estos casos es acudir a productos naturales como la Henna, pues sirven para darle color a las fibras capilares y no generan efectos adversos en el cuerpo de la materna.

A diferencia de las tinturas, los productos de alisado permanente deberían restringirse por completo durante el embarazo, ya que tienen formaldehído, un componente que pueden generar náuseas, vómito y también irritaciones en la piel. Algunos estudios señalan que este tipo de productos no riesgosos siempre y cuando el cuero cabelludo esté en perfectas condiciones, parámetro difícil de cumplir, teniendo en cuenta que estas sustancias producen quemaduras en dicha zona.

Las uñas acrílicas como tal, no representan un peligro para las madres embarazadas , pero si pueden generar efectos secundarios como dermatitis, pues es probable que algunas presenten reacciones alérgicas. El verdadero problema está en los componentes volátiles que tiene el pegante, cuando este entra en contacto con la cavidad nasal de la materna le produce malestar.

Los esmaltes semipermanentes permiten tener las uñas bien presentadas por un periodo de dos o tres semanas, por lo que resultan ser un producto llamativo para muchas mujeres, pero ten presente que en el embarazo no es buena idea utilizar este tipo de pinturas. Cuando empieza la gestación el comportamiento del cuerpo cambia, por ejemplo el cabello y las uñas empiezan a crecer con mayor rapidez. Si te realizas este manicure no solo perderás tu tiempo, sino también tu dinero, pues se arruinará más pronto de lo que crees.