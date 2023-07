Shakira aprovechó uno de sus discursos en los Premios Juventud para darles un mensaje a sus hijos

Shakira sigue dejando un fuerte impacto en la industria musical, pues a lo largo de todo este 2023 se ha convertido en una de las artistas más reproducidas a nivel mundial y ha creado varias tendencias alrededor de sus letras, con las cuales ha relatado los diversos momentos personales que ha atravesado recientemente.

Su regreso por todo lo alto, pues permaneció mucho tiempo dedicada únicamente a su familia y a realizar una que otra canción, ha dado grandes frutos, pues no solo ha permeado a nuevas generaciones, sino que se ha reafirmado como una de las estrellas internacionales más relevantes.

Es por ello que en los Premios Juventud se convirtió en la mayor ganadora del evento, pues obtuvo ocho de sus ocho nominaciones y fue el centro de atención para todos los asistentes que solo anhelaban verla de nuevo recibiendo galardones y hablando de esa forma tan directa e inspiradora.

Durante toda la noche se le pudo ver radiante y llena de alegría, dado que estaba acompañada de sus hijos Milán y Sasha, quienes disfrutaron ser testigos de todo el reconocimiento que se llevó su madre y no dejaron de demostrarle su amor ni un solo minuto.

No obstante, el premio que más impacto dejó en el evento fue el de 'Agente de Cambio' con el cual Shakira aprovechó el momento para dar un emotivo y maravilloso discurso en el cual quiso dejarles un gran mensaje a sus hijos.

Inicialmente, la barranquillera agradeció a quienes trabajan con ella en su fundación Pies Descalzos para luego comentar que: "estamos en una sociedad ambigua, rodeados de buena música, belleza, de selfies con filtro, pero hay realidades que no se pueden maquillar. Hay lugares en los que la gente que nace pobre, muere pobre, porque hay muchos que no tienen la oportunidad de acceder a educación de calidad".

Tras esto, Shakira hizo énfasis en que los jóvenes son quienes están alzando su voz ante todo lo que consideran una injusticia, por lo cual afirmó que son la esperanza del mañana: "es un mundo imperfecto, pero que por suerte está en constante cambio y eso es una verdad que no se puede desperdiciar".

"Yo quiero que mis hijos entiendan que para ser una agente de cambio no hay que ser una estrella de pop, no hay que tener una fundación, no hay que ser un político ni ocupar un lugar de poder, ni ser famoso ni rico para serlo solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal, hay que creer que sí es posible cambiar las cosas", finalizó la colombiana, quien se llevó todos los aplausos.