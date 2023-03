Pink trabajará junto a su hija Willow, de 11 años, contrato que comenzará con próxima gira musical

Después de anunciar su nuevo álbum de estudio titulado 'TRUSTFALL', la cantante estadounidense Pink habló sobre su próxima gira para el 2023 y 2024, tour que lleva el mismo nombre de su reciente y noveno proyecto discográfico. Sobre estas novedades, Pink reveló también que para este tour contratará a su hija Willow, de 11 años.

Alecia Beth Moore, reconocida en la industria bajo nombre artístico de Pink, habló sobre su faceta como mamá y contó cuáles métodos de enseñanza emplea con sus dos hijas Willow Sage Hart y Jameson Hart; en medio de una entrevista para el portal Today la también actriz dijo que su hija mayor tendrá una participación de carácter laboral dentro de su tour con un respectivo pago por sus funciones.

De acuerdo con la voz de 'Just Give Me a Reason' y 'Just Like Fire', sus intenciones a la hora de designar este tipo de responsabilidades a cada una de sus hijas a pesar de la corta edad, son para que tengan las bases y conocimientos suficientes sobre cómo funciona la industria musical, pero también, para que Willow y Jameson Hart de 11 y 9 años entiendan la importancia de comenzar una carrera desde abajo.

Pink explicó que su hija no asistirá a la gira como invitada especial, pero tampoco aclaró cuál será su función en este proyecto artístico: "Willow tiene un trabajo en la gira. Simplemente tuvimos que superar el salario mínimo y es diferente de estado a estado, son alrededor de 22.50 dólares por espectáculo".

Durante el diálogo, la cantante y compositora reveló que, su hija mayor Willow Hart heredó de ella el gusto y dotes musicales, razones que la han motivado a involucrarse en este proyecto profesional. Para esta entrevista, la estadounidense aclaró sobre la remuneración que recibirá su progenitora en esta gira, pues los pagos también cambiarán de acuerdo a la duración de cada show al que asistan.

La artista de 43 años viajará junto a sus dos pequeñas hijas y todo el equipo de trabajo para deslumbrar con el 'Pink TRUSTFALL Tour' que tendrá fecha de inicio el 7 de junio en el Reino Unido y el 26 de julio hará su primera parada y pisará el escenario de Cincinnati, Ohio.

Pink comparte sus dos hijas con el expiloto profesional de motocross conocido como Carey Hart, la relación entre ambos famosos comenzó en el 2006 y a la fecha es una de las más estables del medio artístico.