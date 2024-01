“No estoy preparada, siempre he tenido miedo”: Epa Colombia sobre el nacimiento de su bebé

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia ha sido protagonista de redes sociales durante el mes de enero, pues en varias ocasiones ha dado de qué hablar, en especial por la forma en la que ha vivido su embarazo. Recordemos que la influenciadora tendrá una hija junto a su pareja Karol Samantha, a quien llamarán Dafne Samara.

La gestación de la creadora de contenido no ha sido fácil, así lo confesó en un video compartido por medio de sus historias en las cuales dijo que ha sido muy duro para ella: “me he enfermado, me trata de dar depresión, tengo malos pensamientos”.

“Estoy más débil, no sé lo que hablo, muchas cosas se me olvidan, yo te lo tenía que decir, amiga”, confesó, no obstante, también dijo que ha sido un proceso maravilloso y lo ha disfrutado, además, está ansiosa por conocer a la pequeña que lleva en su vientre.

Al parecer, después de estas afirmaciones son muchas las dudas que tienen los usuarios de Internet sobre su embarazo y nuevamente la empresaria compartió su respuesta a través de redes. Y es que alguien le cuestionó si ya se siente preparada para conocer a su bebé.

Epa Colombia no dudó al decir que, siendo completamente sincera, no está lista para enfrentar todo lo que les han dicho que vendrá cuando Dafne ya no esté en el vientre de su mamá. “Todo el mundo nos asusta, estamos viviendo un proceso lindo, hermoso, donde no sé qué va a pasar”, comentó.

Adicionalmente reveló: “no estoy preparada, tengo miedo, siempre he tenido miedo”, sin embargo, explicó que ha superado circunstancias mucho más complicadas, pues ha sido protagonista de situaciones difíciles, “me han pasado cosas fuertes”, afirmó.

Por otro lado, les dio un parte de tranquilidad a sus seguidores y dijo que Dafne Samara será un ser maravilloso a quien desde ya planea enseñarle a ser fuerte y muy feliz. Mientras hablaba, la influenciadora se puso las manos en el rostro, como si estuviera evitando el llanto a toda costa. Al notar esto, su novia hizo énfasis en que al escucharla cree que sí se siente preparada y parece que ella también.

Mira el video aquí: