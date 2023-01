Natti Natasha revela las primeras imágenes de su hija

La reguetonera dominicana Natti Natasha compartió en su cuenta de Instagram la primera fotografía de su hija, que nació el pasado sábado 22 de mayo a las 8:41 de la mañana en la ciudad de Miami. La cantante contó en esta red social que dio a luz a su bebé en un parto natural y pesó 6.8 libras.

“Les presento el sueño más grande que puede recibir una mujer. Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20, y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tíos que me adoran y se disfrutaron el proceso”, escribió la artista.

Por su parte la pareja de la cantante y padre de la niña, Raphy Pinna, publicó todo el proceso en su cuenta de Instagram, desde momentos antes de su nacimiento, las huellas de su bebé y un video corto junto a Natti Natasha expresando todo su amor y felicidad por la llegada de la nueva integrante de la familia.

“Estoy tan feliz, estoy más lleno de vida que nunca. Hoy Dios nos dará una bendición más. Hoy Dios realizará otro milagro de vida. Hoy Dios hará lo propio para que se celebre la llegada de una Reina. Te amo Natalia y esta es nuestra última foto con la bebé en tu vientre”, dijo el productor.

La primera hija de los artistas recibe el nombre de Vida Isabella Pina Gutiérrez, y ya tiene una cuenta oficial de Instagram donde todos los fans de Natti podrán ver y disfrutar su proceso de crecimiento.

