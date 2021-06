Natti Natasha presumió su figura posparto y aseguró que no se ha operado

Natti Natasha y Raphy Pina se han caracterizado, además de demostrar su amor en redes sociales, por compartir con sus seguidores algunos de los momentos más emotivos que han tenido como familia, como es el caso del nacimiento de su pequeña hija, Vida Isabelle. Con tan solo unas semanas del parto, la pareja ya reanuda sus actividades laborales.

Recientemente, el mánager de la cantante compartió en su cuenta de Instagram , donde reúne más de 2 millones de seguidores, un video en donde se logra ver a la intérprete de 'Ram pam pam' luciendo, para una sesión de fotos, un conjunto verde con negro que deja al descubierto su faceta más sensual.

No obstante, lo que verdaderamente llamó la atención de los internautas fue el hecho de que se ve muy delgada, lo que provocó, desde hace algún tiempo, que se especulara si la dominicana se habría sometido a alguna intervención quirúrgica o tratamiento estético para recuperar la figura que tenía antes del embarazo.

Su prometido aprovechó el espacio en las historias para desmentir los rumores y elogiarla.

"No se operó pa' que sepan, porque luego dicen que que se operó... no ha habido tiempo, o sino se mete, a ella no le importa", puntualizó.

De inmediato, varios usuarios se tomaron la red social para felicitarla y enviarle mensajes de cariño a su hija, a quien no dudan en presumir en diferentes publicaciones.

"Lo que más me gusta es Pina que siempre le dice cosas lindas en todo momento que la graba", "quedo fue regia y esa sí que comía, divina", "hermosa y bella como cualquier mujer, solamente que ella tiene más platica pa' invertirse", "señoras entiendan que después de un parto es imposible someterse a una cirugía plástica , solo un año después se puede realizar", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.