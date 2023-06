Naomi Campbell se convierte en madre por segunda vez a sus 53 años: "nunca es tarde"

Naomi Campbell es una de las supermodelos más legendarias en la industria de la moda e incluso es conocida por ser la reina de las pasarelas. Ahora la también presentadora de 53 años anunció la llegada de su segundo hijo y lo hizo por medio de una tierna foto donde se le puede ver sosteniendo las manos de sus ahora dos hijos.

“Mi pequeño querido, debes saber que eres apreciado sin medida y rodeado de amor desde el momento en que nos agraciaste con tu presencia. ¡Un verdadero regalo de Dios 🙏🏾, bendito! Bienvenido bebé. 💙🍼✨ #mamádedos ❤️💙Nunca es tarde para ser madre”, es lo que escribió Campbell en su perfil oficial de Instagram ante sus más de 15 millones de seguidores.

En la sección de comentarios se pueden leer varios mensajes de famosos como Kelly Rowland , ex Spice Girls, o Donatella Versace , Winnie Harlow , Cindy Crawford , entre otros, donde la felicitan y le desean lo mejor en esta etapa de maternidad.

A pesar de sus emotivas palabras, no se sabe quién es el padre del pequeño, y tampoco el de su primera hija, a quien dio a luz en mayo de 2021 cuando, de nuevo, sorpresivamente reveló que se había convertido en mamá primeriza.

Para ese momento, escribió en sus redes: "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre", y durante una entrevista que posteriormente le concedió a la revista British Vogue, la empresaria Campbell aclaró que su edad no fue un impedimento para cumplir su sueño de ser madre y que no recurrió a alquiler de vientre ni la adoptó.

"Siempre supe que algún día sería madre, pero es la alegría más grande que jamás podría imaginar. Tengo suerte de tenerla y lo sé”, puntualizó en el 2022 sobre su primogénita.

La modelo se ha caracterizado por ser reservada con ciertos aspectos de su vida, pero ha brillado porque ha logrado dejar una huella en el mundo del entretenimiento y el modelaje. Naomi Campbell se convirtió en la primera mujer negra en aparecer en la portada de la revista Vogue Paris en 1988 y en la portada de la edición estadounidense de Vogue en 1989.

Adicionalmente, ha alzado su voz para trabajar por causas como los derechos humanos y la lucha contra el racismo, por lo que es una activista muy influyente.