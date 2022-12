Kelly Rowland no se operó los senos gracias a la madre de Beyoncé

Aunque la artista estadounidense acabó sometiéndose a una intervención quirúrgica para aumentar el tamaño de su busto ya en la cresta de la popularidad, las intenciones estéticas de la excomponente de Destiny's Child empezaron a aflorar en ella durante su adolescencia, cuando solo contaba con 18 años. Dispuesta a afrontar por sí sola lo que terminó siendo un cambio fundamental en su figura, Kelly Rowland confiesa ahora que solo se decidió a aplazar su operación gracias a la insistencia de su madre y, además, por los reveladores consejos que le ofreció Tina Knowles, progenitora de su buena amiga Beyoncé.

"Quería ponerme implantes de silicona en el pecho cuando solo tenía 18, pero mi madre y Tina me acabaron convenciendo de que ese tipo de decisiones hay que tomarlas cuando eres más mayor. Las palabras de Tina me hicieron cuestionarme todo, y puedo decir que gracias a estas dos maravillosas mujeres esperé 10 años para someterme al proceso", confesó la cantante a la revista Shape.

Una vez entrada de lleno en la vida adulta, Kelly volvió a considerar la decisión de incrementar unas cuantas tallas de su sujetador pero, en esta ocasión, quiso tomar todo tipo de precauciones para asegurarse de que no se iba a arrepentir del rumbo que iba a tomar su físico. Así, la ahora compañera de Paulina Rubio en 'Factor X' compró varios sostenes de un voluminoso relleno para experimentar las sensaciones que iba a vivir una vez saliera del quirófano.

"Cuando ya me sentí verdaderamente preparada para ello, en las semanas previas a la operación traté de aumentar mi busto artificialmente con sujetadores de relleno y todo tipo de artilugios que me hicieran sentir más pesada. Tenía que saber muy bien dónde me estaba metiendo, como debe ocurrir cada vez que uno decide someterse a una operación de esta magnitud. Al final todo salió bien, y ahora admito que hice lo correcto cuando esperé unos años antes de cumplir con mi objetivo", aseveró.

Por: Bang Showbiz