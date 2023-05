Mamás en equilibrio: consejos para el autocuidado físico y emocional durante la maternidad

La celebración del Día de la Madre es una fecha muy importante para honrar el amor y la dedicación de las mujeres que nos dieron la vida. Sin embargo, también es una ocasión única para reflexionar sobre el autocuidado materno, puesto que cuando nos convertimos en madres muchas veces tendemos a enfocarnos por completo en el cuidado de los hijos dejando de lado nuestras propias necesidades y bienestar. Por ello, es fundamental recordar que, para ser las mejores madres también debemos cuidarnos y consentirnos a nosotras mismas.

Caracoltv.com habló con Luisa Asencio, psicóloga de la Universidad del Rosario con énfasis en psicología educativa y comunitaria, sobre el autocuidado y algunas prácticas que pueden ayudarnos a equilibrar nuestra vida de mamás y mujeres.

La importancia del autocuidado a la hora de ser madres

“Queriendo asumir un rol de súper mamá, buscando que mis hijos siempre se encuentren bien, que siempre estén felices en mi familia, pero con una creencia de que nosotras como mamás somos las únicas responsables del bienestar de nuestros hijos y familia, comenzamos a asumir un rol muy solitario, donde de pronto nuestras horas de sueño disminuyen, hay un distanciamiento incluso con la pareja y entonces es importante reflexionar: yo cuido a mis hijos, cuido a mi familia, pero ¿quién está cuidando de mí?”.

Técnicas de autocuidado durante la maternidad

Para la psicóloga Asencio, lo principal es asumir hábitos que sean sostenibles en el tiempo y que a su vez sean saludables tanto física como emocionalmente. Además, es importante reconocer nuestros nuevos gustos y necesidades. “Lo primero es la conciencia emocional, reflexionar: ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que me gusta? Reconectar con lo que me da placer porque una vez somos madres cambian mucho nuestros gustos. De pronto, antes me gustaba mucho salir de fiesta, andar con mis amigos, ahora me gusta ir a tomar un cafecito, leer un libro”.

Otra costumbre que no podemos perder es la de tener detalles con nosotras mismas o dejar a un lado las pasiones que nos dan felicidad. “Es necesario no perder los hobbies que teníamos y los actos especiales con nosotras mismas, por ejemplo, un día de cocinarme algo especial que a mí me guste, hacerme las uñas, leer, escuchar música, si me gusta orar o meditar; todos estos tipos de técnicas que nos ayudan a estar con nosotras mismas”.

Asimismo, el tiempo de calidad es fundamental y aunque en ocasiones parezca difícil, es importante sacar el espacio para ello. “Muchas veces las mamás dicen ‘no, pero es imposible, no me da el tiempo’ y ahí es cuando tenemos que pensar en que no solo nosotras somos las cuidadoras, sino que a veces podemos darle ese papel a otro y así evitar el aislamiento”.

Celebrarnos y recordar nuestras virtudes a diario puede traernos grandes beneficios. "Es importante rescatar lo bueno que hice en el día, a veces como madres y con el rol de súper mamá, de querer hacer todo perfecto terminamos castigándonos mucho cuando cometemos un error, entonces es también reconocer al final del día lo bueno que yo hice como madre, como mujer”.

Ser madre puede ser una de las tareas más gratificantes de la vida, pero también una de las más desafiantes, es por ello, que las prácticas de autocuidado deber ser una parte integral de nuestra rutina diaria.