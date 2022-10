Luisa Fernanda W dio a luz a su segundo hijo Domenic: "yo estoy en shock todavía"

Desde que Luisa Fernanda W anunció que estaba esperando su segundo bebé con Pipe Bueno los seguidores de esta pareja no dejaron de estar pendientes de todas las noticias que pudieran brindarles.

Es por ello que la influenciadora siempre tuvo al tanto a sus casi 18 millones de fanáticos sobre todo el proceso de su dulce espera, dejando en claro que no fueron unos nueve meses sencillos, ya que los síntomas y demás fueron totalmente diferentes a los vividos con Máximo, su primogénito.

Es por ello que este día tan importante no iba a ser la excepción, por lo que alrededor de la 1:00 a.m. del 27 de octubre esta paisa decidió publicar un video en el que dio a conocer este acontecimiento.

"Cómo les parece que Domenic ya nació. ¿En qué momento? No sé, fue así super rápido, yo estaba tranquila en la casa y de repente sentí que me bajó una agüita, le pregunté al doctor y me dijo vete para urgencias obstétricas y de una me hicieron cesárea", comentó la creadora de contenido.

Tras esto, Luisa Fernanda W mostró a Pipe Bueno teniendo en brazos a su hijo, mientras que lo estaba consintiendo, por lo que ella le preguntó que cómo se sentía, a lo que el cantante respondió "es precioso".

La noticia fue principalmente anunciada en una historia en la cuenta de la influenciadora, ya que ella se había comprometido con sus seguidores a darles a conocer sobre el nacimiento de su segundo hijo justo cuando esto se diera, razón por la que fue muy concisa, ya que está dedicándole a Domenic todo el tiempo que necesita.

Por otra parte, el artista subió algunos videos en los que muestra un poco del rostro del recién nacido y en los que dijo "ya nació nuestro tesoro". En estos es bastante notoria la felicidad de este padre y se alcanza a escuchar a la madre decir que aún está en shock.