Laura Tobón revela que su hijo Lucca nació con una malformación, ¿es algo grave?

Desde el nacimiento de su hijo Lucca, la presentadora Laura Tobón está que no se cambia por nadie, pues ha estado viviendo un verdadero sueño, ya que a pesar de todas las dificultades que puedan existir en la maternidad, ella ha podido gozar de su pequeño al máximo y ha convertido esta en una de sus más grandes lecciones de vida.

Su felicidad ha sido verdaderamente notoria, pues por medio de las fotografías y videos que comparte a través de sus redes sociales es posible ver que disfruta cada etapa en compañía de su esposo.

Te puede interesar: Laura Tobón enterneció las redes con la primera foto de su hijo Lucca

Publicidad

Así mismo, la modelo ha querido transmitir varios de estos instantes con sus seguidores, a quienes les habla de corazón acerca de todo lo que ha conllevado este proceso de ser madre primeriza, desde las duras jornadas sin dormir bien hasta los cambios físicos y emocionales que ha experimentado.

Es por ello que todos sus fanáticos tienen un gran cariño hacia el pequeño, al que han tenido la posibilidad de ver crecer a medida que sus padres comparten algunas publicaciones sobre él.

Conoce más: Laura Tobón presumió su lujosa casa luego de una remodelación

No obstante, hay una historia de la presentadora que genera un poco de temor en sus seguidores, pues en la imagen es posible ver la mano del pequeño con una llamativa mancha roja en uno de sus dedos.

"Amores, no les había contado esto NUNCA, pero Lucca nació con esta machita roja en su dedito. Algo que siempre me preocupó", con esta oración Laura Tobón demuestra que está preparada para hablar con respecto a este tema tan íntimo para su familia.

Publicidad

Sin embargo, también deja bastante tranquilos a sus fanáticos al explicarles que no es algo por lo qué preocuparse: "le pregunté a mi pediatra y a un neurólogo y todos me dijeron lo mismo... es una malformación muscular que no tiene peligros ni riesgos".