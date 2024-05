Justin Bieber y Hailey Bieber serán papás: La modelo confirmó la noticia con tiernas fotos

El cantante canadiense Justin Bieber y la modelo Hailey Bieber confirmaron a través de redes sociales que se encuentran en la dulce espera de su primer hijo. La noticia fue informada por medio de una publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram de la influenciadora.

La galería inicia con un video de la pareja simulando una pequeña boda en el campo; mientras el intérprete de temas musicales como ‘Peaches’, ‘Love me’ y ‘Company’ luce un atuendo negro, su esposa permanece junto a él con vestido y un velo blanco.

Lo curioso de esta grabación es que la mujer presume su vientre pronunciado. Posteriormente, hizo pública una serie de instantáneas en las que aparece acariciando su pancita, besando al artista y posando frente a la cámara que él sostiene.

La noticia del embarazo la dieron a conocer luego de varias semanas de especulaciones, pues varios usuarios de Internet hablaron sobre la posibilidad de que estuvieran esperando a estar cien porciento seguros de compartir dicha información con sus admiradores.

Los Bieber iniciaron su romance en 2015 en una de las múltiples rupturas del intérprete con la ahora dueña de Rare Beauty, Selena Gómez. Sin embargo, ellos negaron estas afirmaciones durante mucho tiempo.

La pareja finalizó su idilio en 2016, cuando Justin volvió con su exnovia; no obstante, esto no funcionó, por lo que decidió regresar con la socialité. Para sorpresa de todos, terminó casándose con ella ese mismo año en medio de una ceremonia privada a la que asistieron sus seres más cercanos que se realizó en un juzgado de Nueva York, Estados Unidos.

Diferentes internautas han reaccionado con furor, ya que le han deseado muchos éxitos en esta nueva faceta de sus vidas.

“Vas a ser una mamá increíble”, “gracias por compartir este momento tan especial con nosotros”, “no lo creo, los amo”, “te mereces todo lo bueno de esta vida”, “mi corazón no deja de llorar”, “ya tienen un bebecito, no lo puedo creer”, "no se imaginan cuánto los quiero de verdad", "lo sabía, mis sospechas eran claras", "estoy demasiado contenta por ellos", son algunos de los mensajes que se destacan.

Por el momento, ninguno de los dos ha confesado más detalles al respecto. Sus admiradores, por otro lado, están pendientes de saber cómo descubrieron que serán padres.