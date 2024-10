Famosas colombianas que han perdido sus hijos: Cómo murieron y en qué año sucedió

Perder un hijo es el dolor más grande que puede experimentar una madre y, a pesar de que muchas mujeres han atravesado por esta situación en el proceso de gestación, otras han tenido que darle el último adiós a sus pequeños años después de su nacimiento. Te contamos en esta nota cuáles son las famosas colombianas que se han vestido de luto para despedir a los regalos más grandes que les ha dado la vida.

Luly Bossa

Sobre las 10:00 a.m., del 9 de marzo de 2024, la industria del entretenimiento en nuestro país se sacudió al conocer la noticia de la muerte de Ángelo, hijo de Luly Bossa . Es necesario aclarar que, aunque a los 11 años fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne, la actriz hizo énfasis en que el fallecimiento fue repentino debido a que se encontraba en óptimas condiciones de salud.

"Estaba bien, y le dijo a la enfermera, ya vengo y se atragantó con una flema y se fue, pero quiero hablar con ustedes, quiero decírselos. Dios me los bendiga a todos", explicó la mujer durante un en vivo en las plataformas digitales, poco después de confirmar la fatídica información.

Juliana Galvis

Mientras intentaba salvar su matrimonio con Pedro Dávila, Juliana Galvis quedó en embarazo. Pese a que no sabía que en su vientre estaba naciendo una vida, la actriz decidió ponerse una vacuna en Estados Unidos, pero al regresar a Colombia se percató de que su hijo León se había ido al cielo. Este fue un golpe duro para la famosa, como lo ha expresado en diferentes oportunidades, pues según ha señalado, uno de sus sueños más grandes era darle un hermanito a Agatha, su hija, para que pudieran crecer juntos.

Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero

La pareja de actores se mostraban dichosos en redes sociales por la llegada de sus hijas, ya que Johanna Fadul había quedado embarazada de gemelas (Antonella y Anabella) que estaban listas para nacer en 2015; sin embargo, la gestación no llegó a feliz término, dado que al séptimo mes les informaron que una de las pequeñas había tenido un derrame cerebral. Los médicos le recomendaron a la mujer someterse a cirugía para salvar a la otra bebé. Desafortunadamente, este proceso no se llevó a cabo como deseaba y ambas terminaron falleciendo.

Carolina Cruz

En 2018, la reconocida modelo y presentadora Carolina Cruz anunció que estaba esperando un hijo de su pareja de ese momento, Lincoln Palomeque; no obstante, nueve semanas más tarde se vistió de luto al sufrir un legrado. Luego de este difícil momento, la empresaria se ha referido a este tema no solo para recordar que fue un embarazo planeado, sino también para confesar la culpa que muchas veces sienten las mujeres, añadiendo que es una carga emocionar que solo viven las madres y que, en la mayoría de los casos, no conllevan los hombres.

Es necesario mencionar que al poco tiempo, Cruz tuvo a su hijo Salvador, convirtiéndose de esta forma en un niño arcoíris que ha llegado para alegrarle mucho más su vida junto a Matías, su primogénito.

Taliana Vargas

Aunque no se ha referido mucho a su historia personal, Taliana Vargas ha expresado estar en contra de la despenalización del aborto hasta la semana 24, pues ella misma vivió la pérdida de su bebé de manera espontánea. Luego del lamentable hecho, la exreina de belleza dio a luz a Alicia en 2019 y a Antonio en 2020, quienes se han convertido en su principal motivación para salir adelante.

