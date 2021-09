"Está súper bien, evolucionando": Carolina Cruz habló sobre la salud de su bebé

La reconocida modelo y presentadora de Día a Día Carolina Cruz reveló a sus más de 6,5 millones de seguidores en Instagram el proceso de evolución de su hijo Salvador, ya que luego de su nacimiento varios internautas se han interesado por el bienestar de él y siguen de cerca su mejoría, pues el pequeño nació con tortícolis gestacional.

Ante esto, Cruz ha mantenido la comunicación con los usuarios, contándoles toda la mejoría que ha tenido Salvador en este tiempo.

Recientemente contó en sus historias que su hijo ya superó la tortícolis, pese a que ha sido un proceso muy lento, ha aprendido mucho y agradeció a todas las personas por estar pendientes de ellos.

“Quiero agradecer tantos mensajes positivos, llenos de buena energía que me mandan todos los días… Salvador está súper bien, evolucionando de la mejor manera gracias a Dios, ha sido un proceso muy lento, pero de mucha gratitud y aprendizaje, ya no tenemos tortícolis, entonces seguimos en este proceso maravilloso”, dijo la vallecaucana.

Asimismo, Cruz le manifestó a los internautas que eran muy observadores por notar que su bebé ya se estaba sentando con normalidad y que gracias a las terapias y tratamientos todo ha evolucionado perfectamente.

“Son muy buenos observadores, porque Salvador ya se está sentando, ha sido un proceso lento, pero seguro que en definitiva es lo más importante, él está bien, todo su proceso neurológico está afortunadamente perfecto”, expresó con mucha alegría la modelo.

Publicidad

Además, compartió en su feed una tierna fotografía que tenía guardada hace varios meses acompañada de un emotivo mensaje para su bebé, agradeciendo todo el proceso y aprendizaje que ha adquirido en este tiempo lleno de superación y una reflexión para todos aquellos que piensan que la perfección está en el físico y no “en la belleza más linda y real, la que te toca el alma”.

“Nuestro primer enfrentamiento juntos a este viaje lleno de sensaciones que me han llevado a dejar el EGO a un lado, a valorar la vida en su máxima expresión, a entender que me elegiste para llevarte de mi mano y juntos superar cualquier adversidad. Han pasado más de 3 meses y no cambio nada de lo que me has enseñado, hoy soy más humana, más real, más sensible y más mamá que nunca”, escribió Carolina Cruz en su cuenta de Instagram.