Epa Colombia celebró su primer Día de la Madre y no pudo contener el llanto

Epa Colombia es una de las empresarias y creadoras de contenido que más reconocen los colombianos, en parte, por el gran cambio que ha tenido a través de los años. Ahora, la mujer celebra su primer Día de la Madre junto a su hija Daphne Samara.

La pequeña nació el pasado 9 de abril y desde entonces se ha convertido en la luz de las vidas de sus mamás, así lo han mostrado por medio de sus redes sociales, donde comparten contenido junto a la niña y constantemente reciben comentarios halagándola.

Ahora, la mujer ha llamado la atención por la primera vez en la que celebra su rol, así lo dejó ver en su cuenta de Instagram donde ya suma un poco más de cinco millones de seguidores, quienes simultáneamente la han felicitado.

Lo cierto es que su esposa, Karol Samantha le hizo una sorpresa y después de bañar a su pequeña salió del baño para encontrarse con globos, detalles e incluso a su bebé vestida con un body en el que también se leía “Feliz Día de la Madre”. Epa Colombia abrió una caja con otro regalo, allí había unos zapatos deportivos que no podría creer que estaba recibiendo.

Algunos se preguntan por qué parece que la celebración solo era para Daneidy y no para su pareja, por lo que los mismos usuarios de Internet se han encargado de explicar que era un detalle y a pesar de todo, el nombre de las dos mamás estaba en la decoración.

La empresaria no pudo evitar las lágrimas al verse en televisión y también al escuchar la entrevista que su mamá concedió para La Red, pues parece que sus sentimientos están a flor de piel durante estos primeros meses.

Epa Colombia y la lactancia

La creadora de contenido se sinceró con el programa de entretenimiento, cargando a su hija en brazos e hizo énfasis en que el proceso ha sido maravilloso, incluso lloró y aseguró que no le puede pedir más a la vida, sin embargo, no todo es perfecto.

Y es que ha tenido problemas con la lactancia, antes de tener a la niña pensó que podría darle bastante leche, sin embargo, después de las primeras tomas no pudo producir más leche y se convirtió en una “madre de fórmula”, algo que no la acompleja, pues tiene la plena seguridad de que esto no la hace menor mujer.

