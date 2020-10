Así luce el abdomen de la esposa de Falcao un mes después de la cesárea de su cuarto hijo

View this post on Instagram

😊 ¡Feliz viernes! Sé que estoy un poquito desconectada de las redes, pero es que es imposible 😂 se me duplico la vida.......Cole,hijas, actividades, la casa, organizar, el bebe, etc. Si tienes hijos seguro me vas a entender. Quería compartirte un poquito acerca de mi experiencia con Jedidiah en mi Blog, como reacciono mi cuerpo, como viví la cesárea y muchos otros temas que vas a poder leer en este nuevo post. ¡No te lo pierdas! también sabes que me encanta leerte, aprovecho para agradecer cada comentario que me dejan en cada publicación, por eso no te olvides de comentar que te pareció esté nuevo post. A disfrutar del #friday #lifeisgood #partocesarea #recuperacionpostparto #blog #bloggerstyle