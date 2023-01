Lorelei Tarón dejó ver su habitación con Falcao y erótico detalle llamó la atención

Lorelei Tarón, la bella esposa del futbolista colombiano Falcao García, ya se encuentra próxima a tener a su cuarto hijo, en esta ocasión, para felicidad de los seguidores del deportista la pareja se encuentra a la espera de un niño, por lo que anhelan siga los pasos de su padre.

En su más reciente publicación en Instagram, la argentina quiso compartir con sus seguidores lo avanzado que está su embarazo, lo que se puede evidenciar en su enorme barriga, sin embargo, fue otro detalle el que se robó toda la atención de los internautas.

En la instantánea, Lorelei aparece posando frente a un espejo en su habitación, mientras luce, lo que parece ser, una pijama rosada y un top gris dejando a la vista su embarazo.

No obstante, internautas no pudieron evitar observar cada uno de los detalles de la habitación de la pareja de esposos, centrando su atención en uno en particular.

Se trata de una pared y techo lleno de espejos, detalle que consideraron erótico y por el que usuarios mostraron su asombró por el gusto de la pareja.

“El tigre tiene el espejito en el techo, con razón” - “yo no puedo dejar de ver el techo” - “Ayyy y el espejo en el techo?” - “Con ese techo con razón tanto pelao”, son algunos de los comentarios en el post.

Otros tantos, le expresaron a Lorelei su deseo de conocer pronto al próximo heredero de ‘El Tigre’ Falcao, que, aunque aún se desconoce que nombre le pondrán, fanáticos ya lo consideran como el próximo goleador.

