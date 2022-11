Anuel AA y Yailin 'La Más Viral' confirmaron que van a ser padres y ya conocen el sexo de su bebé

Luego de semanas de especulaciones sobre posible separación, el rapero Anuel AA y Yailin 'La Más Viral' , su esposa, aparecieron juntos nuevamente en redes sociales para anunciar que, como muchos lo sospechaban, van a convertirse en padres. En la primera publicación, que fue hecha por el exnovio de Karol G , se logra ver al artista besando cariñosamente a su pareja mientras le acaricia su vientre pronunciado.

"Voy a ser papá, hoy vamos a saber si es niño o niña, que Dios bendiga a todas las familia en el mundo entero. Te amo, Yailín 'La Más Viral'", fue el mensaje que se encontraba en su cuenta oficial de Instagram y que ya cuenta con más de un millón y medio de 'me gusta'.

Por su parte, la también artista no se podía quedar atrás, pues un par de horas más tardes posteó un video que dejó anclado en su feed donde dan a conocer el sexo del bebé en medio de una fiesta que fue decorada completamente de blanco. En la grabación se observa cuando ambos explotan el artefacto de la revelación, pero no sale nada. Posteriormente, de un lado salen papeles morados, lo que hace que todo el mundo celebre la noticia.

